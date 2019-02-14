РИАМО - 14 фев. В Московской областной думе 20 февраля пройдет заседание Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия», на нем обсудят вопросы совершенствования сотрудничества депутатов партии всех уровней, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В четверг состоялось заседание фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, его провел спикер парламента, руководитель фракционного объединения Игорь Брынцалов. Он напомнил, что одним из основных направлений работы является активное взаимодействие и координация работы фракций «Единой России» в местных советах депутатов.

«Именно вопросам дальнейшего совершенствования сотрудничества депутатов всех уровней будет посвящено очередное заседание Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия» – оно пройдет 20 февраля», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что планируется обсудить основные направления работы совета в 2019 году, участие депутатов в реализации задач, поставленных в обращении губернатора Московской области, а также организацию работы и взаимодействия депутатов в период проведения региональной недели в территориальных округах.

Также он подвел итоги работы фракций местных советов в январе: проведено 75 заседаний фракций, депутаты приняли участие в проведении более 3,5 тысяч мероприятий, депутатами проведено 1203 приема населения.