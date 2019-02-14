РИАМО - 14 фев. На 410 тысяч машин больше зафиксировали вечером в четверг на столичных дорогах по сравнению с вечером вчерашнего дня, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Сегодня на 19:30 зафиксировано больше на 410 тысяч автомобилей чем в это же время вчера», – говорится в сообщении.

На дорогах столицы движение транспорта затруднено вечером в четверг, пробки оцениваются в семь баллов из десяти. Особенно перегружен автомобилями центр города и кольцевые дороги.

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил автомобилистов об образовании гололедицы на дорогах. Водителей призвали быть более внимательными и осторожными, а лучше пересесть на общественный транспорт.