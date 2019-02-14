РИАМО - 14 фев. В деревне Селевкино Дмитровского городского округа планируют построить новый цех по производству силикатных перегородок площадью 3 тысячи квадратных метров, в нем будет создано 100 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Новый цех по выпуску силикатных перегородок АО «Дмитровского завода газобетонных изделий» будет построен в деревне Селевкино Дмитровского городского округа, разрешение на строительство выдало министерство жилищной политики Московской области», – говорится в сообщении.

«Дмитровский завод газобетонных изделий» начал работать в регионе в 2011 году. На предприятии производится 400 тысяч кубометров газобетона в год или 1,2 тысячи кубометров в сутки. В настоящий момент на предприятии трудятся 185 сотрудников.

«Новый цех площадью 3 тысячи квадратных метров позволит создать дополнительно 100 рабочих мест. Инвестиции в проект составляют около 700 миллионов рублей, планируемый срок окончания строительства – начало 2021 года», – пояснила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В настоящий момент предприятие специализируется на производстве газобетонных блоков автоклавного твердения, которые используются для строительства несущих стен. Новый цех позволит предприятию расширить ассортимент и производить также силикатные блоки для внутренних перегородок зданий и сооружений.