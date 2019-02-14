РИАМО - 14 фев. На дорогах столицы движение транспорта затруднено вечером в четверг, пробки оцениваются в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Перегружен автомобилями центр города. Со скоростью 3-5 километров в час едут Большая Лубянка, Неглинная улица, Москворецкая, Серебряническая и Софийская набережные. Заторы наблюдаются у станций метро «Китай-город», «Лубянка», «Сретенский бульвар», «Арбатская», «Тверская», «Цветной бульвар».

Стоят в пробках участки МКАД на северо-западе (внутренняя и внешняя стороны), на западе (внутренняя сторона), на востоке (внешняя) и на юго-востоке (внутренняя и внешняя стороны). Водители также потеряют много времени, если поедут по Третьему транспортному и Садовому кольцам, последнее практически замкнулось в пробках.

Заторы образовались на Ленинградском шоссе, проспекте Андропова, Каширском шоссе, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, проспекте Вернадского, Профсоюзной улице, Можайском шоссе, Большой Академической улице.

По прогнозу сервиса, дорожная ситуация улучшится к 21 часу, когда пробки будут оцениваться в три балла.

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил автомобилистов об образовании гололедицы на дорогах. Водителей призвали быть более внимательными и осторожными, а лучше пересесть на общественный транспорт.