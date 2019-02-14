РИАМО - 14 фев. В Сергиевом Посаде модернизировали барокомплекс института прикладной химии, позволяющий проводить опыты в вакуумном пространстве, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Заказчиком объекта выступил Роскосмос.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало объекту разрешение на ввод в эксплуатацию. Данный проект находился на сопровождении центра содействия строительству правительства Подмосковья», – отмечается в материале.

В настоящее время АО «Федеральный научно-производственный центр «НИИ прикладной химии» проводит комплекс приоритетных работ от исследований до промышленного выпуска различной продукции.

«Центр содействия строительству сопровождал реконструкцию барокомплекса, оказывал консультационную и информационную поддержку сотрудникам Института. Общие инвестиции в проект составили более 87 миллионов рублей», – уточнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В процессе реконструкции были улучшены теплотехнические характеристики здания: выполнен ремонт покрытия кровли, произведена замена оконных и дверных заполнений, выполнено утепление фасадов здания. Также был сделан ремонт внутри здания.