РИАМО – 14 фев. Специалисты подготовили к золочению 16 скульптур рыб для фонтана «Каменный цветок» и восемь скульптур дельфинов для фонтана «Дружба народов», завершить весь комплекс реставрационных работ на ВДНХ планируется к маю, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«В реставрационных мастерских по историческим аналогам воссоздали и отреставрировали 16 медных скульптур «Рыбы» для фонтана «Каменный цветок» и восемь медных скульптур «Дельфины» для фонтана «Дружба народов». Фигуры полностью готовы для нанесения позолоты, следующим шагом станет их монтаж на основную конструкцию фонтанов», – отмечается в сообщении.

Первая более чем за 60 лет комплексная реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ началась осенью 2018 года.

«До настоящего времени их ремонт осуществлялся фрагментарно, носил противоаварийный характер, либо был направлен на поддержание их внешнего облика. Все работы планируется завершить к грядущему сезону фонтанов», – уточняется в материале.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов заверил, что восстановление объектов будет проходить под контролем Мосгорнаследия.

«Реставраторы провели уже очень большую работу по возвращению исторического облика двум легендарным фонтанам ВДНХ. Один из важных этапов этого процесса – уникальное воссоздание и реставрация скульптур рыб и дельфинов. Надо отметить, что каждый дельфин состоит из 37 деталей, а рыба – из 17. Мастера кропотливо снимали форму с сохранившихся образцов и по архивным данным восстанавливали все утраченные элементы», – добавил он.

Емельянов также уточнил, что сейчас началась последняя стадия работ – золочение скульптур, на которое будет потрачено около 240 граммов сусального золота.

«После этого останется лишь вернуть рыб и дельфинов в обновленные чаши фонтанов», – дополнил руководитель Мосгорнаследия.

Кроме того, практически закончена реставрация большого снопа (высота 7 метров, диаметр 8 метров), который является центром композиции «Дружбы народов» – спиной к нему расположены скульптуры девушек.

«К концу подходит и другой ключевой этап реставрации: на фонтане «Каменный цветок» мастера восстановили почти 75% мозаичной отделки. Кстати, смальта для нее была специально изготовлена в Москве и Санкт-Петербурге по авторской методике. Сложность этих работ заключается в огромном количестве мелких деталей: на каждый из шести листов цветка вручную крепится порядка 13 тысяч элементов мозаичного декора», – резюмировал глава ведомства.

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. С тех пор отреставрировали 11 объектов культурного наследия. Кроме фонтанов, в этом списке восемь исторических павильонов, которые уже открыты для посетителей. Работы ведутся еще почти в 40 исторических зданиях и сооружениях. Летом 2018 года на ВДНХ завершили реставрацию 14 фонтанов на Центральной аллее и запустили после более чем 30 лет молчания уникальный «Золотой колос».