РИАМО – 14 фев. Видео из аэропорта «Внуково», где столкнулись самолеты, принадлежащие авиакомпаниям Аzur Air и «Россия», появилось в Сети, соответствующий ролик опубликован на сайте «Пятого канала».

Во «Внукове» днем в четверг столкнулись два самолета, принадлежащие авиакомпаниям Аzur Air и «Россия». Boeing 767, принадлежащий первой авиакомпании, при буксировке столкнулся с лайнером «России». В итоге у одного самолета поврежден правый винглет, у второго – стабилизатор.

В ролике можно увидеть самолеты, стоящие в аэропорту, и их повреждения, полученные в результате столкновения.

Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку обстоятельств столкновения самолетов авиакомпаний Аzur Air и «Россия». Проверку также организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Официальный представитель авиакомпании «Россия» также сообщил, что, по предварительным данным, ущерб самолету авиакомпании может составить около 300 тысяч долларов.