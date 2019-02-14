РИАМО – 14 фев. Главгосстройнадзор приступил к проверке хода строительства дома в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах, новостройка рассчитана на 373 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект будет располагаться в микрорайоне №17А.

«По проекту площадь дома составит 26480 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 373 квартиры, жилой площадью 18958 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

По словам руководителя Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна, в настоящее время на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию стен и колонн первого этажа.

На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская площадка. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«Застройщиком объектов выступает ООО «Осенний квартал»», – добавляется в материале.

Проверка на объекте завершится 6 марта. Планируемый срок завершения работ – первый квартал 2020 года.