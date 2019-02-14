РИАМО - 14 фев. Вызовом для столицы являются все заявленные национальные проекты, Москва должна еще активнее двигаться вперед в их реализации, при этом есть сферы деятельности, в которых столица чувствует себя уверенно с точки зрения больших заделов - это транспортная инфраструктура, благоустройство города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

«Все (национальные - ред.) проекты представляют вызов для Москвы, потому что сами показатели нацпроектов выстроены так, что никому не придется почивать на лаврах. <…> Все должны, несмотря на то, что они чего-то достигли, двигаться еще более активно вперед», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, если есть достижение 100% в реализации одного из направлений, то теперь будут ставить задачу на 200%.

Он уточнил, что есть сферы деятельности, в которых столица чувствует себя уверенно с точки зрения больших заделов - это транспортная инфраструктура, благоустройство города.

«Но, тем не менее, и в этих сферах нам предстоит решить огромные задачи - строительство метрополитена, новых дорог, благоустройство новых парков, программа «Мой район», у которой будет задача комплексная - благоустройство спальных районов, о чем, кстати, говорил президент. Будет, над чем потрудиться», - добавил мэр.

Всего в России утверждены 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.