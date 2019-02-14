РИАМО – 14 фев. Следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме на юге Москвы, после тушения огня здесь нашли тело малолетнего ребенка, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

По предварительным данным, в четверг в жилом доме, расположенном по Чертановской улице, произошло возгорание.

«После тушения пожара обнаружено тело малолетнего ребенка. По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила Иванова.