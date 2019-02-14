РИАМО - 14 фев. Жители столицы теперь смогут узнать самую актуальную информацию о погоде благодаря автоматической метеостанции, которую установили на крыше здания Гидрометцентра России в Большом Предтеченском переулке, сообщается на сайте организации.

«В рамках соглашения c компанией «Метеорологические датчики» на крыше Гидрометцентра России установлена автоматическая метеостанция производства компании LUFFT. На страничке «Погода за окном в Москве» вы можете видеть результаты ее измерений для температуры воздуха, типа и количества осадков, направления и скорости ветра, относительной влажности, атмосферного давления», — говорится в сообщении.

Обновление информации проводится каждые 10 минут.

Станция установлена на крыше здания Гидрометцентра России в Большом Предтеченском переулке, 13. Высота расположения станции: над землей – 30 метров, над уровнем моря – 180 метров.

На странице «Погода за окном в Москве» на графике «Ветер (метров в секунду)» серой кривой показана средняя скорость, черной кривой - максимальная скорость ветра при порывах за 10-минутный интервал. Направление ветра (откуда дует) обозначено стрелками. На графике «Осадки (миллиметры)» показаны суммы осадков за 10-минутные интервалы.

На странице также представлены актуальные данные по температуре, влажности и атмосферному давлению.