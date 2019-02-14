РИАМО – 14 фев. Информация о падении мужчины во время высадки вечером накануне на платформе «Долгопрудная» не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Ранее ряд СМИ заявил о падении мужчины между платформой и пригородным поездом во время посадки-высадки из вагона.

«Поздно вечером 13 февраля локомотивная бригада пригородного поезда №6516 Москва – Икша при подъезде к платформе «Долгопрудная» заметила мужчину, который, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, находился на путях и пытался залезть на платформу. Машинист подал световые и звуковые сигналы, применил экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда», – отмечается в сообщении.

В результате мужчина оказался зажатым между платформой и первым вагоном электропоезда.

«На место были незамедлительно вызваны спасатели и медицинские службы», – уточняется в материале.