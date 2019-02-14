РИАМО - 14 фев. Большинством голосов Павла Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов городского поселения Видное, причиной стало нарушение депутатской этики, сообщила РИАМО пресс-секретарь совета депутатов города Видное Татьяна Дюжина.

«Двадцать минут назад Павла Николаевича Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов Видного. Проголосовали представители от партий КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Партии Роста». Проголосовали большинством», - сказала Дюжина.

Она добавила, что Грудинина сняли по причине его отношения к депутатской этике. Депутаты считают, что у бывшего председателя совета депутатов был авторитарный режим управления. По мнению проголосовавших, Грудинин не соблюдал часто депутатскую этику и унижал депутатов на заседаниях.

Голосование проводилось второй раз. В прошлом году вставал аналогичный вопрос, но тогда решение о снятии с должности поддержали всего шесть из 25 депутатов.