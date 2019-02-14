РИАМО - 14 фев. Церемония прощания с советским и российским певцом, народным артистом России Сергеем Захаровым пройдет 16 февраля на Николо-Архангельском кладбище столицы, сообщает ТАСС.

Народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни.

«Прощание пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища в субботу с 11:00 до 13:00 по московскому времени. Потом состоится кремация», - сказала директор артиста Лариса Бутырина.

Она отметила, что скорее всего прах Захарова родные увезут в Санкт-Петербург, откуда он родом. Сейчас это вопрос решают его дочь и жена.

В 1974 году Захаров получил первую премию Международного конкурса в Болгарии «Золотой Орфей». В этом же году он выиграл первую премию на конкурсе в Германии. В 1975 году артист завоевал награду на Международном конкурсе эстрадной песни в Сопоте.

В 2014 году Захарова удостоили премии РМА за высокохудожественное исполнение вокальных произведений советских и российских композиторов.

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