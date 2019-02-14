РИАМО - 14 фев. Экстренные службы Москвы проверяют Ярославский, Киевский вокзалы и два СИЗО после поступления анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщает «Интерфакс».

«На данный момент прошли данные об угрозах на Киевском и Ярославском вокзале, СИЗО №№ 4 и 5», - сказал осведомленный источник.

Он уточнил, что данная информация проверяется.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок прокатилась по России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

С 5 февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». В правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Неизвестные сообщили о заложенных бомбах более чем в 10 зданиях в Москве>>