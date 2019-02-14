РИАМО - 14 фев. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту столкновения двух самолетов в международном аэропорту «Внуково», сообщается на сайте ведомства.

В четверг примерно в 14:40 в международном аэропорту «Внуково» произошло столкновение двух воздушных судов. По предварительной информации, в момент буксирования борт авиакомпании «Россия» столкнулся с лайнером ООО «АЗУР эйр». При этом, членов экипажа, пассажиров и обслуживающего персонала в момент столкновения в самолетах не было.

«Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», – отмечается в материале.

Ранее пресс-служба Московского межрегионального следственного управление на транспорте СК РФ сообщала, что следователи проверяют обстоятельства столкновения самолетов авиакомпаний Аzur Air и «Россия».