РИАМО - 14 фев. В столице 24 февраля пройдет марш, посвященный политику Борису Немцову, акция начнется в 13:00, сообщил глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным срокам заключения.

«Оргкомитет марша Немцова завершил переговоры с мэрией. Акция состоится в воскресенье, 24 февраля. Маршрут: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Начало в 13:00. Приходите!» - написал Яшин в Twitter.

В прошлом году шествие в память о Немцове прошло 25 февраля. Тогда в акции приняли участие порядка 4,5 тысяч человек.