РИАМО – 14 фев. В Клину открылся первый на территории Подмосковья многоформатный бьюти-коворкинг, подобное пространство способствует развитию инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В Подмосковье сейчас действуют 35 коворкингов, которые не только предоставляют готовые рабочие места, но и формируют профессиональные сообщества, и дают возможность овладеть специальностью «с нуля».

«Правительством Московской области было принято решение о создании в Подмосковье сети коворкингов – одного из важнейших механизмов стимулирования начинающих предпринимателей и развития малого и среднего бизнеса в регионе. В 2018 году была оказана финансовая поддержка в виде субсидии на реализацию проекта «Создание Beauty-коворкинга Why Not» в размере 7,5 миллионов рублей. Коворкинг не только организует новые рабочие места и образовательное пространство, но и станет «якорной» частью проекта ТЦ «Чайковский», где будет представлена продукция подмосковных фермеров», – отмечается в сообщении.

Среди ключевых задач – развитие бьюти-индустрии в Подмосковье, а в перспективе – организация бьюти-кластера.

«Коворкинг Why Not – социальный проект. В нем будут проходить обучающие семинары и выездные мастер-классы. Участники смогут овладеть профессией «с нуля», в том числе, дети из неблагополучных семей и молодые матери. От резидентов не потребуется больших первоначальных затрат, они будут обеспечиваться материалами и инструментами для работы в ручном режиме»», – поясняется в материале.

Профильное образование не является необходимым: в коворкинге запланированы обучающие программы, а также семинары и выездные мастер-классы. В крупных агломерациях есть позитивные примеры работы специализированных коворкингов.

«Не все подобные проекты успешны и долгосрочны. Эффективность зависит от того, какая среда будет создана, правильно ли выбрана ниша. Риск очень высокий. Но я убежден, что такие начинания необходимы, потому что именно через них просчитывается рынок. Модели, которые себя зарекомендуют, можно масштабировать», – заявил министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан.

На площади 250 квадратных метров размещено 25 рабочих мест для мастеров индустрии красоты: стилистов, косметологов, визажистов, парикмахеров, барбер-специалистов, а также мастеров маникюра и педикюра.

«В числе резидентов коворкинга – самозанятые жители города или начинающие предприниматели. Доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет более трети от общей численности работающих местных жителей», – добавляется в сообщении.

Руководитель проекта Теймур Джавадов отмечает, что на территории коворкинга будут готовить профессионалов, которые в перспективе смогут расширяться и организовывать свои бьюти-пространства.

«Мы создаем профессиональное сообщество и планируем проведение семинаров и мастер-классов со специалистами индустрии красоты», – добавил руководитель проекта.

Стоимость аренды полностью оборудованного рабочего места парикмахера составляет 8 тысяч рублей в месяц, месяц работы в кабинете косметологии обойдется в 12 тысяч рублей, один день аренды – до 2 тысяч рублей.

«Организаторы надеются, что коворкинг полностью заполнится через полгода. Привлекать клиентов планируется с помощью соцсетей и запущенной онлайн-платформы, где резиденты представляют свои услуги и могут получать заказы через приложение», – уточняется в пресс-релизе.

Такой формат выгоден самозанятым людям, полагает резидент коворкинга Елена Кожина.

«Сейчас ко мне в течение дня приходит пять клиентов, то есть я частично занята и аренда салона мне не нужна», – заявила она.

Ан напомнил, что потенциал форматов для малого и среднего бизнеса еще не реализован.

«Государство должно создавать пилотные проекты и оказывать содействие бизнесу, но важно, чтобы инициатива исходила от самих людей. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет 21%, а в ВРП Подмосковья – 30%. Получается, что область – привлекательная территория для предпринимательства», – резюмировал Ан.