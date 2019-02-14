РИАМО – 14 фев. Более 1,2 тысячи жителей Московской области воспользовались сервисом «Оцени наш ФОК», функция оценки физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) Подмосковья стала доступна пользователям с начала 2019 года на сайте живуспортом.рф, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Проект «Оцени наш ФОК» дает возможность выставления отметки объекту по пятибалльной шкале. Здесь же можно оставить расширенный отзыв, узнать расположение ФОКа на интерактивной карте с расчетом времени, а также узнать контакты и расписание.

«Общественно-спортивное движение «Живу Спортом» подвело промежуточные итоги работы пилотного проекта «Оцени наш ФОК». За прошедшие полтора месяца в проекте «Оцени наш ФОК» поучаствовали более 1200 человек. Напомним, что выйти в меню оценки спортивного объекта можно посредством сканирования телефоном специального QR-кода, расположенного на объекте, либо на сайте живуспортом.рф в разделе «Спортивные центры» - «ФОКи», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что пилотный проект был запущен менее двух месяцев назад, но он уже востребован у жителей региона.

«Спортивным объектам уже выставлено более 1,2 тысячи оценок. Это крупные спортивные комплексы, Дворцы спорта. На основе полученных оценок формируется мнение о работе того или иного объекта. Данный анализ важен для нас, он помогает выявить недостатки, а также улучшить уровень предоставляемых услуг. Таким образом, лидеры голосования станут примерами для работы других учреждений, а лучшие практики будут применяться в работе других объектов спорта. У проекта «Оцени наш ФОК» большие перспективы», – считает Терюшков.