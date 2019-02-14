Два пассажирских самолета Boeing столкнулись в аэропорту «Внуково». У одного самолета поврежден правый винглет, у второго – стабилизатор. Известно, что один из самолетов был на момент ЧП без пассажиров.
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|Ветер
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Два пассажирских самолета Boeing столкнулись в аэропорту «Внуково». У одного самолета поврежден правый винглет, у второго – стабилизатор. Известно, что один из самолетов был на момент ЧП без пассажиров.
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