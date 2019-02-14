РИАМО – 14 фев. В Домодедове модернизируют электрическую подстанцию «Пахра», также оборудуют открытую автомобильную стоянку с навесом, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Ранее в надзорном органе рассмотрели проект реконструкции и технического перевооружения одного из крупнейших в Московской области энергетических центров – ПС 500 кВ «Пахра».

«Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – отмечается в сообщении.

Подстанция 500 кВ «Пахра», введенная в эксплуатацию в 1963 году, расположена около города Домодедово и является основным источником электроснабжения потребителей в городских округах Подольск, Домодедово, Чехов, Серпухов.

«Цель технического перевооружения и реконструкции подстанции – замена устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей и увеличение суммарной трансформаторной мощности до 1700 МВА», – уточняется в сообщении.

В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, будут построены здания комплектных распределительных устройств (КРУЭ 500 кВ, КРУЭ 220 кВ, КРУЭ 110 кВ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ 10 кВ), две автотрансформаторные группы 500 кВ АТГ-1 и АТГ-2, два автотрансформатора 220 кВ АТ-3 и АТ-4 и два трансформатора 220 кВ Т-5 и Т-6.

«Кроме того, будут установлены дугогасящие агрегаты, приемные порталы 110 кВ, блочная комплектная трансформаторная подстанция, кабельная эстакада 110 кВ, открытый переходной пункт (ОПП 110 кВ), опоры линии электропередачи 500 кВ, мачты молниезащиты и шинные мосты», – перечисляется в сообщении.

Также будут обустроены открытая автомобильная стоянка с навесом для размещения транспорта и сооружено здание вспомогательного назначения.

По завершении работ прилегающая территория будет благоустроена.