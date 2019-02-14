РИАМО – 14 фев. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий до 15 лет колонии за «высшее положение в преступной иерархии», сообщает Газета.ru.

Проект доступен на сайте нижней палаты.

«Президент захотел дополнить российский УК новой статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в части противодействия организованной преступности», – отмечается в материале.

По данным документа, лицам, занимающим «высшее положение», грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей.

«Или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет», – поясняется в материале.