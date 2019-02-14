РИАМО - 14 фев. Десять подмосковных предпринимателей стали победителями конкурса и смогут бесплатно стать резидента коворкинга «Старт», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Цель конкурса – поддержка малого и среднего предпринимательства Московской области. Прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов на базе сети коворкинг-центров «Старт» стартовал 21 января. Экспертное жюри рассмотрело более 100 заявок от подмосковных предпринимателей по различным направлениям. В финал вышел 21 проект.

«В реутовском коворкинг-центре «Старт» состоялось торжественное награждение победителей конкурса социальных проектов. Десять лучших проектов получили возможность бесплатного размещения на 6 месяцев в любом из коворкинг-центров сети «Старт», восемь проектов получили скидку 50% на размещение в коворкингах на 3 месяца и три проекта скидку 50% на рабочее место на месяц», – говорится в сообщении.

Среди победителей жюри выделили наиболее социально значимые проекты. Один из них– детское движение «Паралимпийские Чемпионы России». Этот проект, направленный на спортивное развитие детей с ограниченными возможностями, представил предприниматель из Красногорска Константин Логвинов.

Проект центра водных видов спорта Ивана Филимонова нацелен на создание и развитие нового современного водного культурно-спортивного комплекса на территории Королева.

Также жюри был выделен проект «Нейрографика коммуникаций». Автор метода – Павел Пискарев, руководитель лаборатории инновационных разработок АРК. Нейрографика – метод трансформации мира уникальным графическим способом, синхронизация макро- и микромира на языке бионики и первичных алгоритмов.

Следующий конкурс социальных проектов пройдет во второй половине 2019 года.