РИАМО - 14 фев. Ущерб, который получил самолет авиакомпании «Россия» в результате столкновения с другим воздушным судном, может составить около 300 тысяч долларов, сумма будет выставлена страховой организации, сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия».

Во «Внукове» днем в четверг столкнулись два самолета, принадлежащие авиакомпаниям Аzur Air и «Россия». Boeing 767, принадлежащий первой авиакомпании, при буксировке столкнулся с лайнером «России». В итоге у одного самолета поврежден правый винглет, у второго – стабилизатор.

«Во время буксировки воздушного судна Boeing 747 без пассажиров в аэропорту «Внуково» обслуживающей компанией, не входящей в структуру авиакомпании «Россия», произошло столкновение с воздушным судном сторонней авиакомпании», — сказал представитель «России».

Он добавил, что на данный момент создана комиссия по расследованию случившегося.

«По предварительным данным, ущерб воздушному судну может составить порядка 300 тысяч долларов, которые будут перевыставлены страховой компании», — заключил представитель авиакомпании.

Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Внуково»>>