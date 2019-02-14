РИАМО - 14 фев. Молодежный клуб Орехово-Зуева и проект «Собиратор» 23 февраля проведет акцию «Раздельный день» в Орехово-Зуеве, сообщается на странице группы «Ноль отходов Орехово-Зуево» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередная акция «Раздельный день» пройдет в Орехово-Зуеве. Обратите внимание: немного поменялся список принимаемого сырья. Так, к примеру, теперь можно собрать тетрапак, но нельзя собрать пластиковые бутылки под номером шесть», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, экологическая акция пройдет на парковке у торгового центра «Аквилон» 23 февраля с 11:00 до 13:00. Главное требование к участникам акции прежнее: вторсырье должно быть чистым. Организаторы также просят сделать упор на макулатуру и пластик под номерами 1, 2 и 5.

Со списком сырья, которое будет приниматься на акции, можно ознакомиться в группе «Ноль отходов Орехово-Зуево» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.