РИАМО – 14 фев. В подмосковном Ивантеевском дендропарке появились кормушки для пернатых, специалисты федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» приняли участие в региональной акции «Покорми птиц», говорится в сообщении пресс-службы ФБУ «Российский центр защиты леса».

Подобная акция проходит сейчас по всей России, в ее задачи входит не только помочь птицам с кормом, но и научить подрастающее поколение заботиться о тех, кто нуждается в помощи, бережно относиться к природе.

«В мероприятии приняли участие специалисты дендропарка, представители органов власти, местные жители, школьники, активисты. Началась акция с торжественного открытия, в ходе которого прозвучали песни и стихотворения о природе в исполнении учащихся ивантеевской школы, выступили приглашенные гости. ФБУ «Рослесозащита», как давний экологический партнер Ивантевского дендропарка подготовило корм для птиц», – отмечается в сообщении.

Для учреждения, занимающегося защитой леса от вредных организмов, в том числе от насекомых, птицы являются верными помощниками, поэтому помочь им дожить до весны и не погибнуть от голода для лесозащитников важное профилактическое мероприятие, направленное на улучшение лесопатологической ситуации в насаждениях.

«После того, как был дан старт акции, все отправились вешать кормушки. Так, 14 февраля в Ивантеевском дендропарке появилась целая столовая для птиц – около 20 кормушек, наполненных лакомствами для пернатых», – подчеркивается в сообщении.

После работы всех неравнодушных жителей, пришедших на акцию, ждали горячий чай, печенье и дружеские беседы о столь значимом и полезном деле.

«Те, кто не смог поучаствовать в мероприятии в будний день, смогут развесить кормушки в городском парке в выходные. Акция «Покорми птиц» будет проходить в Подмосковье до 25 февраля во всех муниципалитетах», – заключается в материале.

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