РИАМО – 14 фев. В подмосковном Ивантеевском дендропарке появились кормушки для пернатых, специалисты федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» приняли участие в региональной акции «Покорми птиц», говорится в сообщении пресс-службы ФБУ «Российский центр защиты леса».
Подобная акция проходит сейчас по всей России, в ее задачи входит не только помочь птицам с кормом, но и научить подрастающее поколение заботиться о тех, кто нуждается в помощи, бережно относиться к природе.
Для учреждения, занимающегося защитой леса от вредных организмов, в том числе от насекомых, птицы являются верными помощниками, поэтому помочь им дожить до весны и не погибнуть от голода для лесозащитников важное профилактическое мероприятие, направленное на улучшение лесопатологической ситуации в насаждениях.
«После того, как был дан старт акции, все отправились вешать кормушки. Так, 14 февраля в Ивантеевском дендропарке появилась целая столовая для птиц – около 20 кормушек, наполненных лакомствами для пернатых», – подчеркивается в сообщении.
После работы всех неравнодушных жителей, пришедших на акцию, ждали горячий чай, печенье и дружеские беседы о столь значимом и полезном деле.
«Те, кто не смог поучаствовать в мероприятии в будний день, смогут развесить кормушки в городском парке в выходные. Акция «Покорми птиц» будет проходить в Подмосковье до 25 февраля во всех муниципалитетах», – заключается в материале.
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