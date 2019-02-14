РИАМО - 14 фев. Пользователи соцсетей скорбят по народному артисту России Сергею Захарову, который скончался в Москве в возрасте 68 лет.

«Умер Сергей Захаров. Красивый, талантливый и слишком молодой, чтобы умереть», – написал в Twitter пользователь @VankaIvanov.

@addvo назвал Захарова истинно народным артистом с трудной судьбой.

«Умер Сергей Захаров. На мой взгляд, самый яркий, самый красивый советский, российский певец. Но я на него обратил внимание впервые не как на певца, а как на актера! Фильм «Небесные ласточки»! Замечательный фильм. Светлой памяти. Соболезнования родным и близким», – написал @SubbotniyVecher.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. В 1973 году окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, после чего начал свою карьеру музыканта в Ленинградском мюзик-холле. В 1974 году Захаров получил первую премию Международного конкурса в Болгарии «Золотой Орфей». В этом же году он выиграл первую премию на конкурсе в Германии. В 1975 году артист завоевал награду на Международном конкурсе эстрадной песни в Сопоте.

Широкую известность получил вышедший в 1976 году музыкальный фильм «Небесные ласточки», в котором Захаров сыграл одну их главных ролей – лейтенанта Фернана Шамплатре. Однако затем артист пропал из поля зрения публики – его осудили за драку и отправили отбывать срок в городе Сланцы. Карьеру Захаров возобновил в 1983 году.

В 1988 году Захаров получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1996 году – народного артиста России. В 2014 году Захарова удостоили премии РМА за высокохудожественное исполнение вокальных произведений советских и российских композиторов.

Народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве>>