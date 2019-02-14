РИАМО - 14 фев. Встреча с известным фольклористом, вокалистом и музыкальным продюсером Сергеем Старостиным состоится 16 февраля в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«16 февраля в Серпухове пройдет встреча с известнейшим фольклористом, вокалистом и исполнителем на многочисленных этнических инструментах, музыкальным продюсером и телеведущим, собирателем и исполнителем русского фольклора, не боящимся самых смелых экспериментов в области музыки, иными словами – с мэтром русского фолка Сергеем Старостиным», – говорится в сообщении.

Музыканта можно смело считать мультиинструменталистом. В консерватории он учился на кларнетиста, но позже его основными инструментами стали жалейки, гусли, калюки и лиры.

В качестве кларнетиста принимал участие в записи альбома «Юла» группы «АукцЫон», а также в записи альбомов Moscow Art Trio.