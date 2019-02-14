РИАМО - 14 фев. Одними из главных приоритетов в работе властей Подмосковья являются цифровизация региона и национальные проекты, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Что касается нашего позиционирования здесь, то это цифровая экономика. Наша задача - дальше показывать свои достижения. Более 100 продуктов в Московской области уже оцифровано, они дают результат, экономят деньги, время. Они удобны для людей и, самое главное, они исключают коррупцию», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что человеку не нужно идти для того, чтобы «кланяться» чиновнику, это в Подмосковье исключат полностью.

«Цифровизация региона в части выпрямления, в части удобства является нашим главным приоритетом», - отметил губернатор.

Воробьев уточнил, что Подмосковье все большим и большим количеством специалистов признается лидером в сфере цифровизации.

Он добавил, что одним из важных направлений в работе в Подмосковье также являются национальные проекты.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране и подчеркнул, что опыт региона в данной сфере является самым продвинутым.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.