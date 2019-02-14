РИАМО – 14 фев. Пресненский суд столицы арестовал на 10 суток модель Киру Майер, которую обвиняли по статье за мелкое хулиганство, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы от 14 февраля Кира Майер признана виновной. Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», – сказал собеседник агентства.

Ранее Майер и ее знакомый облачились в форму работников МВД и вышли на улицы столицы, чтобы устроить «голый пранк». Девушка задавала прохожим провокационные вопросы, после чего показывала им свою грудь. Позже она извинилась за неудачный розыгрыш и пояснила, что форма была ненастоящей. Девушка подчеркнула, что не собиралась каким-либо образом оскорблять чувства сотрудников правопорядка.

Кира Майер – модель, популярная в Instagram. В начале осени 2018 года ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы за драку с полицией. Девушка набросилась на инспекторов ДПС, когда они составляли в отношении нее протокол за вождение без прав.