РИАМО – 14 фев. Московская область получила награду как победитель в разделе «Развитие туристического потенциала региона» с приоритетным проектом «Превратить портал «Афиша Подмосковья» в основное СМИ по теме областного туризма и культурным событиям» в рамках Всероссийского конкурса, который третий год проводит Агентство стратегических инициатив, передает корреспондент РИАМО.

Награду губернатору Московской области Андрею Воробьеву вручил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время деловой сессии «Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов и городов».

«Это действительно лучшие практики – муниципальные практики, это практики, которые поддерживаются субъектами Российской Федерации», – сказал Мутко.

Как уточняется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области, победители конкурса определялись в восьми номинациях.

Портал «Афиша Подмосковья» начал работу в апреле 2017 года при поддержке правительства Московской области. Он представляет собой путеводитель по Подмосковью, где рассказывается о наиболее ярких событиях региона и самых интересных местных достопримечательностях. На «Афишу Подмосковья» заходят свыше 300 тысяч пользователей в месяц, количество посетителей в музеях ежеквартально увеличивается более чем на 5%.

По данным «ТурСтата», Московскую область в период новогодних праздников посетило порядка 3 миллионов человек. Среди российских туристов регион стал самым популярным внутренним направлением во время зимних каникул.

В четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Московская область победила в конкурсе в разделе «Развитие туристического потенциала региона» с приоритетным проектом «Превратить портал «Афиша Подмосковья» в основное СМИ по теме областного туризма и культурным событиям».

Награды Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации также получили столичные проекты «Московская электронная школа» (МЭШ), «Мосволонтер», «Московское долголетие».

«Мы никогда не стремились в лидеры, занимать первые места, быть чемпионами, рекорды побивать. Поверьте, никогда за все время моей работы мы такие задачи себе не ставили. Ставили себе задачи решить конкретные проблемы, которые волнуют горожан, и концентрировались на них. Когда мы видели, что у нас получается, то получается, что главная оценка шла со стороны жителей. Это да, это достижение. И как приятное приложение есть различный успех в различного рода рейтингах, итогах», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.