РИАМО – 14 фев. В подмосковном Краснознаменске прошло заседание штаба по контролю за сбором и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), в рамках обсуждения вопросов урегулирования задолженностей УК перед регоперотором было принято решение начать процедуру банкротства двух организаций городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Мероприятие состоялось 13 февраля в здании администрации Краснознаменска по адресу: Краснознаменная улица, дом №1. В совещании приняли участие замруководителя Госжилинспекции Подмосковья Эдуард Сущенко, глава городского округа Краснознаменск Виктория Коваленко, начальник управления ЖКХ администрации горокруга Владимир Пирогов, представитель регоператора по сбору и вывозу ТКО Дмитрий Мерзликин, руководители УК, а также работники коммунальных служб и муниципальные СМИ.

«В ходе совещания был рассмотрен вопрос задолженностей управляющих организаций перед региональным оператором по вывозу ТКО и ресурсоснабжающими организациями. В частности, было решено объявить процедуру банкротства в отношении двух управляющих организаций – ООО УК «Дом-Сервис» и ООО «Земельная УК», – говорится в сообщении.

По словам Сущенко, Арбитражным судом Московской области в отношении данных управляющих организаций введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве по заявлению МУП ТХ «Теплосервис» и утверждена кандидатура арбитражного наблюдателя.

«Сегодня одной из основных задач, например, когда речь идет о реализации новой программы по раздельному собору мусора и обращения с твердыми коммунальными отходами, является обеспечение слаженной и бесперебойной работы всех действующих лиц, начиная с регионального оператора и управляющих организаций и заканчивая самими жителями региона», – сказал Сущенко.

Он заключил, что для того, чтобы помочь перечисленным организациям наладить конструктивный диалог, Госжилинспекция Московской области совместно с администрациями муниципалитетов проводит подобные совещания, в ходе которых удается обсудить и решить самые разнообразные проблемные вопросы.

На повестку также были вынесены темы о работе с обращениями граждан на портале «Добродел» и оптимизации деятельности управляющих организаций в Единой диспетчерской службе с целью приема заявок в работу не позднее одних суток.