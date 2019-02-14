РИАМО - 14 фев. Рабочие приступили к подготовительным работам для монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства Москвы.

«Возводятся промежуточные опоры, на завершающем этапе бетонирование основных опор и входных павильонов. Работы ведутся по проекту реконструкции развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме этого, продолжаются работы по укрупненной сборке пролетных строений, по сооружению путепровода к торговому центру «Южные ворота».

Проект реконструкции транспортной развязки включает в себя реконструкцию 1,2 километра проезжей части МКАД с устройством переходно-скоростных полос и реконструкцию существующего путепровода через МКАД протяженностью 86,5 метров.

Также проектом предусмотрено строительство левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД протяженностью 294,6 метра, и эстакады к ТЦ «Южные ворота» протяженностью 203,4 метра, двух участков шумозащитных экранов, строительство направленных и боковых проездов протяженностью 4,5 километра, надземного пешеходного перехода, протяженностью 69,8 метра, от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2019 году приступить к производству проектно-изыскательских работ еще по шести развязка на пересечении с МКАД», – добавил Бочкарев.