РИАМО - 14 фев. Валентинка без адресата, которую оставили в московском метро в рамках совместной акции подземки и «Почты России», отправится в почтовый музей, сообщила журналистам в четверг заместитель директора макрорегиона Москва «Почты России» Марина Дуденкова.

Ранее московское метро и «Почта России» запустили сервис по бесплатной доставке писем ко Дню святого Валентина. Всего пассажиры отправили около 2 тысяч валентинок. В конце декабря в подземке работала новогодняя почта.

«Нам было очень приятно снова принять участие в совместном проекте с Московским метрополитеном. Приятно вспомнить хорошую традицию писать живые письма. В декабре мы просили москвичей указывать точные адреса, чтобы все письма дошли, и москвичи откликнулись», — сказала Дуденкова.

Она отметила, что валентинки были адресованы не только жителям Москвы, но и других регионов. На данный момент все письма доставляются адресатам, кроме одного.

«Несмотря на нашу просьбу, было одно письмо, в котором не был указан адрес. Именно его я и держу сейчас в руках. Все вместе мы решили, что, видимо, это письмо адресовано нам — всем тем, кто сегодня оказался на этой станции. Мы установим его в нашем почтовом музее в знак завершения акции», — заключила Дуденкова.