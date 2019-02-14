РИАМО - 14 фев. Членов Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» смогут лишать депутатских мандатов за неэтичное поведение, соответствующие изменения внесли в устав отделения, сообщил журналистам председатель Мособлдумы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в парламенте Игорь Брынцалов.

В четверг в доме правительства региона прошла конференция Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Новые требования очень жесткие, они относятся и к рядовым членам партии, и к депутатскому корпусу. С теми поправками, которые сегодня приняты в уставе партии, есть возможность лишать мандата депутата любого уровня. И это является ключевым решением, которое было принято на съезде», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что все члены партии должны понимать важность партийной дисциплины и этики.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова отметила, что членство в партии накладывает на человека дополнительные требования к публичному поведению, важно соответствовать требованиям в политических дискуссиях, а также в ходе выборов.