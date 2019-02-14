РИАМО – 14 фев. В музее-заповеднике писателя Антона Чехова «Мелихово» 16 февраля покажут спектакль «Черный монах», эту повесть по праву считают одним из самых сложных произведений мастера, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В повести заложено множество вопросов без ответов и неудобных тем, затрагивающих глубоко личное в каждом. Тем не менее, режиссеру удалось сделать спектакль для широкой публики, грамотно расставив акценты и развернув перед зрителем объемную человеческую трагедию – одаренного творца в мире подорванных основ», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что мероприятие начнется в 19:00.

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