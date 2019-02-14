РИАМО – 14 фев. В связи с переносом работ по развитию инфраструктуры на перегоне Москва – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД восстановлено привычное расписание электричек 15-18 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

О сроках проведения будет сообщено дополнительно.

«В связи с этим в расписании восстановлены ранее отмененные пригородные поезда и остановки», – отмечается в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров следить за расписанием пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».