РИАМО - 14 фев. В Подмосковье переизбрали секретаря и руководящие органы Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в четверг, передает корреспондент РИАМО.

В четверг в доме правительства региона прошла конференция Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Задачи были поставлены на съезде в конце декабря. Необходимо было переизбрать секретаря и руководящие органы отделения. Эту процедуру мы провели. Лидия Николаевна (Антонова – ред.) была переизбрана секретарем регионального отделения партии. Она уважаемый человек», - сказал спикер Мособлдумы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в парламенте Игорь Брынцалов.

Он отметил, что задачи, которые стоят перед партией, необходимо выполнять широкими кругом единомышленников.

По его словам, те, кто попал в региональный президиум партии, являются уважаемыми людьми. В их полномочия входит сопровождение национальных проектов, региональных программ в социальной сфере, благоустройстве.