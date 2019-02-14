РИАМО - 14 фев. Следователи проверяют обстоятельства столкновения самолетов авиакомпаний Аzur Air и «Россия» в московском аэропорту «Внуково», сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского межрегионального следственного управление на транспорте СК РФ.

Во «Внукове» днем в четверг столкнулись два самолета, принадлежащие авиакомпаниям Аzur Air и «Россия». Boeing 767, принадлежащий первой авиакомпании, при буксировке столкнулся с лайнером «России». В итоге у одного самолета поврежден правый винглет, у второго – стабилизатор.

«Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку, организован выезд на место происшествие», – сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, один из самолетов был на момент ЧП без пассажиров.

Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Внуково»>>