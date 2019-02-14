РИАМО – 14 фев. В Московской области появятся порядка 3,5-4 тысяч новых рабочих мест благодаря соглашениям, подписанным в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то 3,5-4 тысячи рабочих мест будет создано дополнительно. В этой части мы продолжаем работать – и в индустриальные парки, и в особые экономические зоны привлекаем наших зарубежных инвесторов», – отметил Воробьев.

Кроме того, он добавил, что власти Подмосковья заключили соглашения на сумму около 20-25 миллиардов рублей.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.