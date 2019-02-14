РИАМО - 14 фев. В ближайшем будущем в столичной подземке появятся новые площадки для выступления музыкантов в рамках проекта «Музыка в метро», сообщила журналистам в четверг заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Проект «Музыка в метро» стартовал в 2015 году. В рамках проекта популярные артисты выступают на площадках в столичной подземке. «Музыка в метро» пользуется огромной популярностью у пассажиров.

«На данный момент в Москве существует 32 площадки, на которых выступают артисты. В прошлом году, к примеру, открылись новые площадки на станциях МЦК. Проект пользуется популярностью, мы постоянно получаем положительные отзывы от пассажиров московского метро, поэтому в ближайшем будущем мы планируем расширить проект», — сказала Темникова.

Она также напомнила, что право выступать в метро получают только те артисты, которые могут пройти конкурсный отбор.

«Мы стремились сделать проект максимально легальным. Именно поэтому мы согласовали регламент, по которому потенциальные участники подают заявки, а затем они проходят кастинг, в котором принимают участие заслуженные члены жюри. В случае успешного его прохождения участники получают свой персональный номер и с помощью нашего сайта могут забронировать понравившуюся площадку», — рассказала Темникова.