РИАМО – 14 фев. В московском аэропорту «Внуково» столкнулись два пассажирских самолета Boeing, один из них принадлежат авиакомпании «Россия», другой – Azur Air, сообщается на сайте kp.ru.

«Лайнер авиакомпании «Россия» зацепил при развороте крылом Boeing 777, принадлежащий Azur Air. По предварительным данным, у 767-го ударом повреждена хвостовая часть», – говорится в сообщении.

У одного самолета поврежден правый винглет, у второго – стабилизатор. Известно, что один из самолетов был на момент ЧП без пассажиров.

Рейс, который должен был вылететь, на данный момент отменен. Информации о пострадавших нет.

Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Внуково»>>