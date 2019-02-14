РИАМО – 14 фев. Представители Подмосковья на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашения на сумму свыше 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый форум важен. Идет общение, поиск инвесторов. Мы рассказываем о своих успехах, о цифровой экономике, за которую отвечаем сегодня. Инвесторы порадовали – мы на 20-25 миллиардов подписали соглашений. Есть и новые инвесторы в сырный кластер – подписали два соглашения. И французская компания, которая будет работать в Луховицах, и, соответственно, в Воскресенске – это закрытые грунты – теплицы», – сказал Воробьев.

Он отметил, что это неплохой результат для Подмосковья в рамках участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.