РИАМО - 14 фев. В Подмосковье организовали доследственную проверку по информации СМИ о многочисленных нарушениях в одной из школ Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В четверг в эфире федерального телеканала вышел сюжет о многочисленных проблемах в одной из школ Одинцовского округа. Согласно сюжету, детей в образовательном учреждении кормили просроченными продуктами. По словам родителей, классы находятся в критическом состоянии, в школе протекает крыша, были случаи падения фрагментов потолочного покрытия.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.