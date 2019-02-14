РИАМО – 14 фев. Росздравнадзор проверит сообщения о смерти пациента в московской клинике АО «Медицина» якобы из-за ошибки врачей, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в элитной московской клинике, где в свое время лечился народный артист СССР Иосиф Кобзон, умер пациент. Погибшим оказался 49-летний руководитель компании «Техноавиа» Сергей Потрашков. Во время операции по удалению полипа в носу у него случился сердечный приступ, отекли легкие и нарушилось кровообращение мозга. Врачи не смогли спасти мужчину.

«Мы запросим все документы сейчас и разберемся сначала», – сказал руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.