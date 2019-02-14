РИАМО – 14 фев. Председатель партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков объявил о намерении баллотироваться на выборах в Московскую городскую думу, сообщает «Интерфакс».

«Наша команда идет на выборы в Мосгордуму. Пока восемь человек», – сообщил Гудков.

По словам политика, он намерен выдвигаться по округу №5, куда входят Филевский парк, Хорошево-Мневники и часть района Щукина.

В команде Гудкова лидер московского отделения «Гражданской инициативы», экс-глава «Открытой России» Александр Соловьев, член федерального совета партии Дмитрий Некрасов, депутат района Кунцево Денис Шендерович, депутат района Академический Алиса Образцова, студент ВШЭ, блогер Егор Жуков, депутат района Аэропорт Павел Ярилин и депутат района Марьина роща Дмитрий Клочков.