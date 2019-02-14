РИАМО - 14 фев. Новое здание для размещения управления социальной защиты населения (УСЗН) и центра социального обслуживания (ЦСО) в районе Северный на севере-востоке Москвы откроется в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

Всего до 2021 года по поручению мэра столицы Сергея Собянина предусмотрены строительство и ввод в эксплуатацию восьми объектов социальной поддержки населения в рамках социальной поддержки жителей Москвы.

«Здание располагается по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167. В настоящее время ведутся отделочные и фасадные работы, переустройство инженерных коммуникаций, строители приступили к благоустройству территории», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На первом этаже здания появятся входная группа, пост охраны, кабинет справочно-информационной службы, пищеблок, отделение срочного обслуживания населения, отделение специалистов социального обслуживания на дому.

На втором этаже разместятся отделение социальной реабилитации инвалидов, кабинет специалистов ЦСО, зал механотерапии, зал ЛФК, соляная пещера, массажный кабинет, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

На третьем этаже будет отделение обслуживания по вопросам опеки УСЗН, отделение обсаживания старшего поколения, отделение обслуживания семей с детьми, администрация УСЗН. На четвертом этаже появятся бильярдная, комната бальных танцев, актовый зал на 100 мест и зимний сад.

Для удобства передвижения маломобильных групп граждан предусмотрены все условия беспрепятственного и удобного передвижения с системой средств информационной поддержки как визуальной, так и тактильной на всех путях движения к входам и по территории центра.

Сообщение между этажами будет осуществляться с помощью двух пассажирских лифтов для перевозки МГН. Также на территории предусмотрены парковочные места и зон отдыха.