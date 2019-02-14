РИАМО – 14 фев. В четверг аэропорт «Домодедово» открыл перед аэровокзалом автомобильную эстакаду с зоной посадки и высадки пассажиров, расположенной в 30 метрах от терминала, говорится в сообщении пресс-службы московского аэропорта «Домодедово».

Новая эстакада является частью будущей двухуровневой развязки, которая позволит разделить потоки автомобилей на «вылет» и «прилет».

«Автомобилисты попадают на шестиполосную эстакаду после того, как въезжают на территорию аэропорта с трассы А-105. Дорога проходит вдоль пассажирского терминала, где специально для посадки и высадки пассажиров построена дополнительная полоса, огибает многоуровневую парковку и спускается к выезду на федеральную трассу», – говорится в сообщении.

Эстакада примыкает к пешеходной зоне на участке протяженностью 300 метров. В ближайшее время для удобства путешественников в терминале будет открыта новая входная группа.

«Дорожная развязка в аэропорту «Домодедово» – технически сложное передовое сооружение. Длина эстакады составляет 500 метров, ширина – 30 метров, а пропускная способность – 28 тысяч автомобилей в сутки. Она приспособлена для проезда крупногабаритных транспортных средств массой по 25 тонн на ось (нормативная нагрузка Н14). При строительстве использовался преднапряженный бетон, что позволило уменьшить высоту пролетов и сохранить при этом высокую несущую способность», – отмечается в материале.

Кроме того, благодаря новым технологиям сведено до минимума число стыковочных швов на дорожном полотне. Автомобилисты проезжают по абсолютно ровной поверхности 118 метров.

Московский аэропорт «Домодедово» является одной из крупнейших воздушных гаваней России. «Домодедово» выбран для полетов в Москву членами ведущих мировых авиационных альянсов – Star Alliance и oneworld. Это единственный в России аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380 и Airbus А350-900.