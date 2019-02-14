РИАМО - 14 фев. Пассажиропоток международного аэропорта «Внуково» в январе 2019 года вырос по сравнению с прошлым годом на 11,6% и составил 1,51 миллиона человек, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

На международных воздушных линиях (МВЛ) в январе обслужено 624 тысячи пассажиров, что на 51,8% или 213 тысячи пассажиров больше, чем в прошлом году.

«В первую очередь рост международного пассажиропотока обеспечен российскими авиакомпаниями AZUR air, «Победа» и иностранной авиакомпанией Uzbekistan Airways. Самыми популярными направлениями в январе стали Стамбул, Ташкент, Пхукет, Дубай, Гоа, Милан, Анталья, Ла-Романа, Баку, Душанбе, Кишинев, Минск, Тбилиси, Берлин и Нячанг», – отмечается в материале.

Объемы перевозок на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) в январе составили 888 тысяч пассажиров. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкалу, Минеральные Воды, Калининград, Самару и Сургут.

В январе аэропорт «Внуково» выполнил 13,9 тысячи взлетно-посадочных операций, что на 2,9% или 397 ВПО больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы обработки груза и почты в январе составили около 3,8 тысячи тонн.