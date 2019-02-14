РИАМО - 14 фев. В Северо-Восточном округе столицы демонтировали самовольную постройку автомобильного технического центра на улице Норильская, дом 13, строение 1, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Незаконная пристройка площадью около 300 квадратных метров примыкала к производственному зданию и была возведена без разрешительной документации, в нарушение норм и требований земельного и градостроительного законодательства. Земля под строительство не предоставлялась. Участок был оформлен для эксплуатации существующих офисно-складских зданий, там не предполагалось строительства новых объектов», – отметил глава ведомства Владислав Овчинский.

По его словам, незаконная пристройка демонтирована ее владельцем, нарушение земельного законодательства устранено.

Глава контрольного ведомства подчеркнул, что самострой не только вне закона, но он еще и потенциально опасен.

«Самострой искажает архитектурный облик города и осложняет дорожно-транспортную ситуацию. Работа по выявлению объектов самовольного строительства ведется на постоянной основе и факты самостроя пресекаются», – заключил Овчинский.